السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذّر مواطنيها بسبب التوترات الإقليمية

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل أصدرت تحذيرا أمنيا لموظفيها بسبب التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وتأتي الخطوة بعد سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية في عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط، عبر إجلاء بعض دبلوماسييها غير الأساسيين في العراق والكويت والبحرين.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر، الخميس، إن الولايات المتحدة تعيش حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وأشارت المصادر، إلى أن السفارات والقواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وُضعت في حالة تأهب قصوى.

وأكدت المصادر، على ازدياد قلق مسؤولي الاستخبارات الأمريكية خشية قيام إسرائيل بضرب إيران دون موافقة واشنطن، موضحة أنه من شبه المؤكد أن ضرب إسرائيل لإيران سيفسد المفاوضات وسيدفع طهران لرد انتقامي.

وأضاف دبلوماسي في المنطقة: "نراقب الوضع بقلق ونعتقد أنه أخطر من أي وقت مضى".