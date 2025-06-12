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ردًا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تشغّل مركزًا جديدًا لتخصيب اليورانيوم

12:12 م الخميس 12 يونيو 2025

وزارة الخارجية الإيرانية

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وكالات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، الخميس، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.

وأعلن البيان، تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم ردا على التصويت ضد طهران، فضلا عن استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع فوردو بأجهزة من الجيل السادس.

وقالت الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية، إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسي ويكشف طبيعتها، مؤكدتين أن سياسة التعاون مع الوكالة أدت لنتائج عكسية بسبب التعامل السياسي.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن دبلوماسيين، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها.

وأوضح الدبلوماسيون، أن مجلس المحافظين وافق على القرار بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.

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وزارة الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران تخصيب اليورانيوم
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