بالصور.. زفاف حفيدة شاه إيران على رجل أعمال يهودي أمريكي

كتبت- سلمى سمير:

احتفلت الأميرة إيمان بهلوي، حفيدة شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، بزفافها على رجل الأعمال الأمريكي اليهودي برادلي شيرمان، خلال حفل فاخر أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الشخصيات الإيرانية البارزة وأفراد من العائلة الملكية وعلى رأسهم الجدة فرح ديبا، أرملة الشاه الراحل.

وجاء الزفاف بعد نحو شهر من مراسم عقد القران المدنية التي أقيمت بشكل غير رسمي في محكمة بمدينة نيويورك، حيث تقيم العروس البالغة من العمر 31 عامًا.

وتعود بداية العلاقة بين الزوجين إلى عام 2017، حين التقيا لأول مرة عن طريق أصدقاء مشتركين، قبل أن يُعلنا خطوبتهما في أغسطس 2023.

ويشغل شيرمان منصب رئيس شراكات في شركة "ماترنت" المختصة بتقنيات توصيل الطرود التجارية عبر الطائرات المُسيرة، وفقًا لما ورد في حسابه على موقع "لينكد إن"، وينحدر من عائلة يهودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أظهرت العروسين وهما يُرفعان على الكراسي خلال رقصة "الهورا" التقليدية، التي تُعد من الطقوس الأساسية في حفلات الزفاف اليهودية.

ووُلدت ونشأت الأميرة إيمان وهي ابنة رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق المقيم في المنفى، وزوجته ياسمين، في الولايات المتحدة مع شقيقتيها نور البالغة من العمر 32 عامًا وفراح ذات الـ21 عامًا، بعد سقوط حكم والدهم في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979. وتعمل إيمان حاليًا في شركة "أميركان إكسبريس" بنيويورك.

وقام مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بتصميم فستان زفاف الأميرة إيمان.

من جهته علق المدون الإيراني اليهودي "نيوه بيرج" في منشور قائلًا: "مبروك من كل الشعب الإيراني للأميرة إيمان بهلوي وبراد شيرمان! نتمنى لكما السعادة والصحة، ونأمل أن نرى قريبًا عودة العائلة الملكية إلى إيران بين شعبها. لو لم تحدث ثورة 1979، لكان هذا الحدث بمثابة زفاف ملكي رسمي تستضيفه البلاد بحضور شخصيات من أنحاء العالم، كما في الممالك الأخرى".

من جهتها، وصفت السياسية الكندية ذات الأصول الإيرانية، جولدي جماري، صورة الزفاف التي جمعت الأميرة إيمان بوالدها رضا بهلوي بأنها "ترمز إلى الأمل والإرث و2500 عام من التاريخ الإيراني"، مشددة على أن العائلة الملكية لا تزال تحظى بمحبة واسعة بين الإيرانيين رغم محاولات النظام الحالي طمس وجودها.