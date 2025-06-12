وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن دبلوماسيين، الخميس، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها.

وأوضح الدبلوماسيون، أن مجلس المحافظين وافق على القرار بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، أنها وضعت حزمة من الإجراءات الجاهزة للرد على أي قرارات قد تُتخذ ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقب.

وشددت وزارة الخارجية في بيانها، على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تصفه بـ"محاولات تسييس الملف النووي الإيراني".

واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الدول التي ترفع شعار الحد من الانتشار النووي بأنها تمارس سياسات مزدوجة، مشيرة إلى أن هذه الدول تقدم دعماً مباشراً للبرنامج النووي العسكري الإسرائيلي، في الوقت الذي تنتقد فيه البرنامج النووي الإيراني.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران التزمت منذ البداية بسياسة التعاون والشفافية مع الوكالة الدولية، و"قدمت كافة الأدلة التي تثبت حسن نواياها"، مشددة على أن إيران أظهرت أقصى درجات المرونة في سبيل التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

أما بشأن الحوار مع واشنطن، فقالت الخارجية الإيرانية إنه "لا توجد حالياً أي معلومات جديدة حول الجولة المقبلة من المحادثات مع الجانب الأمريكي".