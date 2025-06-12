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انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

10:47 ص الخميس 12 يونيو 2025

قطاع غزة

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(وكالات)

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الإنترنت والاتصالات داخل قطاع غزة، نتيجة استهداف مباشر للبنية التحتية لشبكات الاتصال.

وقالت الهيئة في بيان، إن العزلة الرقمية في القطاع تتصاعد بشكل كبير، بسبب ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج" لمرافق الاتصالات الحيوية، ما أدى إلى توقف جميع خدمات الاتصال.

وأوضحت الهيئة أن التصعيد ضد البنية التحتية يشكل خطرًا حقيقيًا بفصل غزة عن العالم الخارجي، ويُقوّض قدرة السكان على التواصل والحصول على المساعدات أو الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

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