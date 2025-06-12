لابيد لنتنياهو: لقد بعت جنودنا من أجل البقاء أسبوع أو ثلاثة في الحكم

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، إن المعارضة لن تمنح أحزاب الحريديم استراحة للدفع باتجاه سن قانون للتهرب من الخدمة العسكرية.

وفي خطاب موجّه إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال لابيد: "لقد بعتم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل البقاء أسبوع أو ثلاثة في الحكم"، مضيفا "في هذه الليلة بدأ تفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل".

ورفض النواب الإسرائيليون في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وصوت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، بينما أيده 53 نائبا.

وكانت المعارضة قدمت هذا النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.