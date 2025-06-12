الاتحاد الأوروبي: سيارات الدفع الرباعي تُزيد من خطر الموت على الطرقات

برلين - (د ب أ)

حذر "الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة" من أن الارتفاع المتزايد في مقدمة السيارات، نتيجة ارتفاع شعبية المركبات الأكبر حجما مثل سيارات الدفع الرباعي في أوروبا، يثير مخاوف متزايدة بشأن السلامة المرورية، وخاصة للأطفال.

وأشارت المظلة الأوروبية غير الحكومية، ومقرها بروكسل، إلى أن ارتفاع الواجهة الأمامية للمركبات يقلل من قدرة السائقين على رؤية الأطفال الصغار الذين يقفون مباشرة أمام السيارة.

وأوضحت أن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة تميل إلى صدم المشاة البالغين أعلى من مركز ثقل الجسم، وهو ما يعني غالبا إصابة الأعضاء الحيوية وزيادة احتمال أن يُلقى الضحية للأمام ويُدهس بعد ذلك.

وفي المقابل، تصدم السيارات الأصغر المشاة في الجزء السفلي من الجسم، مما يرجح سقوط الشخص على غطاء المحرك ويتدحرج إلى الجانب، ما يزيد فرص النجاة.

وذكرت المظلة أن متوسط ارتفاع مقدمة السيارات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة زاد بمعدل 0.5 سنتيمتر سنويا منذ عام 2010، ليصل إلى 83.4 سنتيمترا في عام 2024. ويزيد ارتفاع مقدمة قرابة نصف السيارات الجديدة المُسجّلة الآن عن 85 سنتيمترا.

واستشهد التقرير بدراسة استندت إلى بيانات بلجيكية، أفادت بأن رفع ارتفاع غطاء المحرك من 80 إلى 90 سنتيمترا يزيد خطر الوفاة للمشاة وراكبي الدراجات بنسبة تتجاوز 25% في حال وقوع حادث.

ويعزى هذا الارتفاع المتزايد بشكل رئيسي إلى تنامي الإقبال على سيارات الدفع الرباعي والمركبات المخصصة للطرق الوعرة، وهما فئتان شكلتا أكثر من 40% من إجمالي التسجيلات الجديدة في ألمانيا العام الماضي، بحسب هيئة النقل الاتحادية الألمانية.

ويرى خبراء ألمان أن السيارات الأكبر حجمًا توفر حماية أفضل لركّابها، لكنها ترفع من خطر إصابة الآخرين بسبب حجمها.