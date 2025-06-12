طوكيو تحتج على قيام مقاتلة صينية بمطاردة طائرة دورية يابانية

طوكيو - (د ب أ)

عبرت طوكيو عن احتجاجها لبكين بعد قيام مقاتلة صينية بمطاردة طائرة دورية يابانية مطلع الأسبوع، حيث حلقت على بعد 45 مترا من الطائرة، بحسب وزارة الدفاع اليابانية.

وقالت الوزارة في بيان إن المقاتلة الصينية جيه-15 طاردت طائرة الدورية اليابانية بي-3 سي، لنحو 40 دقيقة يوم السبت الماضي، فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن طائرة نفاثة صينية طاردت أيضا طائرة دورية لأكثر من 80 دقيقة في اليوم التالي.

وأكدت الوزارة لاحقا أن المواجهة بين الطائرات الصينية واليابانية كانت الأقرب حدوثا خلال أكثر من عقد.

ومازالت العلاقات بين طوكيو وبكين متوترة حيث تدرس الصين تعميق وجودها العسكري بشكل أكثر عمقا في المنطقة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في إشارة إلى المواجهة بين الطائرات "لقد أعربنا عن قلقنا الجاد بشأن الحادثة وسعينا لاتخاذ التدابير للحيلولة دون وقوع حادثة مماثلة مجددا".

وأشار البيان إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للحادثة.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على الفور على طلب بالتعقيب عبر الفاكس.