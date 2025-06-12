إعلان

طوكيو تحتج على قيام مقاتلة صينية بمطاردة طائرة دورية يابانية

10:13 ص الخميس 12 يونيو 2025

مطاردة جوية ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طوكيو - (د ب أ)

عبرت طوكيو عن احتجاجها لبكين بعد قيام مقاتلة صينية بمطاردة طائرة دورية يابانية مطلع الأسبوع، حيث حلقت على بعد 45 مترا من الطائرة، بحسب وزارة الدفاع اليابانية.

وقالت الوزارة في بيان إن المقاتلة الصينية جيه-15 طاردت طائرة الدورية اليابانية بي-3 سي، لنحو 40 دقيقة يوم السبت الماضي، فوق المياه الدولية للمحيط الهادئ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن طائرة نفاثة صينية طاردت أيضا طائرة دورية لأكثر من 80 دقيقة في اليوم التالي.

وأكدت الوزارة لاحقا أن المواجهة بين الطائرات الصينية واليابانية كانت الأقرب حدوثا خلال أكثر من عقد.

ومازالت العلاقات بين طوكيو وبكين متوترة حيث تدرس الصين تعميق وجودها العسكري بشكل أكثر عمقا في المنطقة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في إشارة إلى المواجهة بين الطائرات "لقد أعربنا عن قلقنا الجاد بشأن الحادثة وسعينا لاتخاذ التدابير للحيلولة دون وقوع حادثة مماثلة مجددا".

وأشار البيان إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للحادثة.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على الفور على طلب بالتعقيب عبر الفاكس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطاردة جوية مقاتلة صينية طائرة دورية يابانية طوكيو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

إعلان

إعلان

"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية