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أكثر من 13 شهيدًا و200 مصابا بنيران إسرائيلية قرب مركز للمساعدات بغزة

10:01 ص الخميس 12 يونيو 2025

قطاع غزة

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غزة - (د ب أ)

استُشهد 13 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في محيط حاجز "نتساريم" وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في القطاع القول: "استشهد أكثر من 13 مواطنا وإصابة نحو 200 آخرين بنيران الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات".

وكانت الوكالة ذكرت أمس أن "هناك 28 فلسطينيا استُشهدوا يوم أمس الأربعاء عند هذا المركز، كما أصيب العشرات بجروح".

ووفق الوكالة: "استهدفت قوات الاحتلال على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي. وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27-5-2025 أكثر من 140 شهيدا، ومئات المصابين".



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