إعلام إيراني: لا يوجد توتر عسكري بين طهران وواشنطن الوقت الحالي



وكالات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيراني قوله، إنه لا مؤشرات على وجود توتر عسكري بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، وسط تقارير تفيد باستعداد تل أبيب للهجوم على إيران.

قال المسؤول الإيراني، إن الهدف الأمريكي هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية وقبول المقترحات الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك، بينما باشرت الولايات المتحدة تنفيذ عملية إجلاء جزئي لسفارتها في العراق، وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون وعراقيون لوكالة رويترز، وسط تصاعد المخاطر الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. وتشمل الإجراءات السماح لعائلات العسكريين بمغادرة بعض المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ولم توضح المصادر طبيعة التهديدات التي دفعت إلى هذه الخطوة، لكن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 4% عقب انتشار الخبر، في مؤشر على الترقب الإقليمي.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، معلقا على تقارير تتحدث عن نقل أفراد من الطواقم الدبلوماسية في الشرق الأوسط، قائلا: "نقوم بنقلهم لأنه قد يكون مكانا خطرا".

وفي تصريح له صباح الأربعاء، قال ترامب: إن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم تتراجع، في وقت يضع فيه البيت الأبيض وقف التخصيب كشرط أساسي في أي تفاهم نووي.

من جهته، حذر وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده من أن بلاده سترد بقوة في حال تعرضها لأي هجوم، مشيرا إلى أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون ضمن أهداف الرد الإيراني.

وتستأنف في الأيام المقبلة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تسريبات عن استعداد طهران لتقديم مقترح جديد، بعد رفض واشنطن العرض السابق.

وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الأربعاء عبر منصة "إكس" أن "التهديد باستخدام القوة الساحقة لن يغير الحقائق"، مشددة على أن طهران "لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، وأن "النزعة العسكرية الأمريكية لا تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار".

يأتي هذا الموقف ردا على تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، الذي قال إنه قدم للرئيس ترامب "مجموعة واسعة من الخيارات" لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

يشار إلى أن موقع أكسيوس نقل الأربعاء عن مسؤول أمريكي القول إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيلتقي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط يوم الأحد لمناقشة الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأحدث.