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والد إيلون ماسك: ستارمر يدير بريطانيا بتوجيهات من الخارج

07:40 ص الخميس 12 يونيو 2025

إيرول ماسك والد إيلون ماسك

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وكالات

أعرب رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتلقى تعليمات من الخارج حول كيفية حكم بلاده.

وأضاف ماسك الأب: "في كل مرة تحدث مشكلة، يذهب ستارمر إلى دافوس للتحدث إلى الناس هناك، ثم يعود، وقد تلقى على ما يبدو تعليمات بشأن ما يجب عليه فعله بعد ذلك".

ويرى إيرول ماسك، أن مثل هذا السلوك من جانب رئيس وزراء بريطانيا يعد مثيرا للقلق.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمواطن العادي، يبقى غير مريح أن يتحول السياسي الذي من المفترض أن يكون مسؤولا عن عمل الحكومة وتبني القوانين، إلى مجرد "متملق" لشخص ما مجهول الهوية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "يبقى أمرا غير سار، أن تعرف أن رئيس وزرائك أو رئيسك يتلقى الأوامر من شخص آخر".

وكير ستارمر، هو سياسي ومحام بريطاني من مواليد عام 1962، ويشغل منصب رئيس وزراء بلاده منذ 5 يوليو 2024، ويتزعم حزب العمال البريطاني منذ أبريل 2020.

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