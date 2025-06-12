اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في لوس أنجلوس



وكالات

استخدمت الشرطة في لوس أنجلوس قنابل الصوت، وكذلك استخدام شرطة الخيالة ضد المتظاهرين.

وفي حوالي الساعة السادسة والنصف من المساء، بدأت قوات الأمن بصد المتظاهرين الذين اقتربوا من الطوق الأمني.

وفي البداية تم استخدام قنابل الصوت، ثم تدخل رجال الشرطة على الخيول.

واضطر المتظاهرين للتراجع في نهاية الأمر، تحت ضغط قوات الأمن، وفقا لروسيا اليوم.

وتتصاعد التوترات لليوم السادس على التوالي في لوس أنجلوس بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك المدينة.

واشتبك المتظاهرون مع قوات إنفاذ القانون وأضرموا النار في مركبات في وسط المدينة.



وأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر 4000 عنصر من أفراد الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس.

لكن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، رفعا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين إنها "انتهكت" سيادة كاليفورنيا بشكل غير قانوني عندما جعلت الحرس الوطني في كاليفورنيا فيدراليا.

ودخل حظر التجوال حيز التنفيذ في وسط مدينة لوس أنجلوس عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي على أن يستمر حتى السادسة صباحا.

ويطبق حظر التجول على منطقة تبلغ مساحتها ميلا مربعا واحدا تقريبا في وسط مدينة لوس أنجلوس، والتي كانت مسرحا لاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية.