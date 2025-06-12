لخفض التوترات.. كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية



وكالات

أغلقت كوريا الجنوبية، مكبرات الصوت التي كانت تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول الحدود بين الكوريتين، في خطوة تعد أول إجراء ملموس تتخذه الحكومة الليبرالية الجديدة لتهدئة التوترات بين الجارتين بسبب الحرب.

كانت كوريا الجنوبية قد استأنفت هذا البث اليومي عبر مكبرات الصوت في يونيو من العام الماضي، بعد توقف دام سنوات، كرد انتقامي على قيام كوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب ضمن حملة حرب نفسية، وفقا للعربية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن هذه الخطوة، التي أمر بها الرئيس لي جاي-ميونغ، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في العلاقات بين الكوريتين وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ووصفت كانج يو-جونج، المتحدثة باسم الرئيس، القرار أنه خطوة استباقية لتقليل التوترات العسكرية وتخفيف المعاناة عن السكان الكوريين الجنوبيين المقيمين في المناطق الحدودية، والذين تأثروا أيضا ببث كوريا الشمالية المضاد عبر مكبرات الصوت.

ولم يصدر أي تعليق بعد من جانب كوريا الشمالية على هذه الخطوة.