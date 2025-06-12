إعلان

لخفض التوترات.. كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية

06:45 ص الخميس 12 يونيو 2025

كوريا الجنوبية ,والشمالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أغلقت كوريا الجنوبية، مكبرات الصوت التي كانت تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول الحدود بين الكوريتين، في خطوة تعد أول إجراء ملموس تتخذه الحكومة الليبرالية الجديدة لتهدئة التوترات بين الجارتين بسبب الحرب.

كانت كوريا الجنوبية قد استأنفت هذا البث اليومي عبر مكبرات الصوت في يونيو من العام الماضي، بعد توقف دام سنوات، كرد انتقامي على قيام كوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب ضمن حملة حرب نفسية، وفقا للعربية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن هذه الخطوة، التي أمر بها الرئيس لي جاي-ميونغ، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في العلاقات بين الكوريتين وتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ووصفت كانج يو-جونج، المتحدثة باسم الرئيس، القرار أنه خطوة استباقية لتقليل التوترات العسكرية وتخفيف المعاناة عن السكان الكوريين الجنوبيين المقيمين في المناطق الحدودية، والذين تأثروا أيضا ببث كوريا الشمالية المضاد عبر مكبرات الصوت.

ولم يصدر أي تعليق بعد من جانب كوريا الشمالية على هذه الخطوة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية والشمالية مكبرات الصوت في كوريا الجنوبية سيول كوريا الشمالية كوريا الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل