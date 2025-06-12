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بأغلبية ضئيلة.. النواب الإسرائيليون يرفضون اقتراح المعارضة لحل الكنيست

05:37 ص الخميس 12 يونيو 2025

الكنيست

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وكالات

رفض النواب الإسرائيليون في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وصوت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، بينما أيده 53 نائبا، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت المعارضة قدمت هذا النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

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