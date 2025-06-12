سي بي إس: إسرائيل تبلغ أمريكا استعدادها لشن عملية عسكرية ضد إيران



وكالات

نقلت "سي بي إس" عن مصادر، أنه تم إبلاغ المسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية عسكرية ضد إيران.

وقالت "سي بي إس" نقلا عن مصادر، إن واشنطن تتوقع أن ترد إيران باستهداف مواقع أمريكية في العراق.

وأضافت: "لا يزال ويتكوف يخطط للقاء إيران يوم الأحد في جولة سادسة من المحادثات بشأن البرنامج النووي"، بحسب الغد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيجري نقل موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه قد يكون مكانا خطيرا، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وذكرت "رويترز" في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمريكية وعراقية، أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئيا، وستسمح لأسر العسكريين بمغادرة مناطق من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

ولم تحدد المصادر الأمريكية الـ4 والمصدران العراقيان المخاطر الأمنية وراء قرار الإخلاء، إذ قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% بعد أخبار الإجلاء.

وقال مسؤول أمريكي، إن وزارة الخارجية سمحت بالمغادرة الطوعية من البحرين والكويت.

يأتي القرار الأمريكي بإجلاء بعض الموظفين في وقت مضطرب تمر به المنطقة، إذ يبدو أن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد وصلت إلى طريق مسدود وتشير معلومات للمخابرات الأمريكية إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لشن ضربة على منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب: "يتم إخراجهم لأن المكان قد يكون خطيرا، وسنرى ما الذي سيحدث، لقد أصدرنا إخطارا بالخروج".

وعندما سئل ترامب عما إذا كان بالإمكان فعل أي شيء لتهدئة التوتر في المنطقة، قال: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، بكل بساطة، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وهدد ترامب مرارا بضرب إيران إذا فشلت المحادثات المتعثرة بشأن برنامجها النووي، إذ قال إن ثقته في موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم تتراجع، ووقف التخصيب مطلب أمريكي رئيسي.

كان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق يوم الأربعاء، إن طهران ستهاجم قواعد أمريكية في المنطقة إذا تعرضت إيران لضربات.