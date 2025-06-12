"غزة الإنسانية" تتهم حماس بمهاجمة حافلة بها موظفين بالمؤسسة



وكالات

اتهمت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، حركة حماس بشن هجوم ليل الأربعاء على حافلة كانت تقل أفرادا من المنظمة الإغاثية إلى مركز لتوصيل المساعدات، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت المؤسسة في بيان، "إن هذه الليلة، قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غزة، تعرضت حافلة تقل أكثر من 20 عضوا من فريق مؤسسة غزة الإنسانية لهجوم وحشي من قبل حركة حماس".

وأضافت: "ما زلنا نجمع الحقائق، لكن ما نعرفه مفجع: هناك ما لا يقل عن 5 قتلى وإصابات متعددة، ومخاوف من أن يكون بعض أعضاء فريقنا قد أُخذوا رهائن"، وفقا لسكاي نيوز.