ترامب يطالب نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة والتوقف عن الهجوم على إيران



وكالات

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهاء الحرب في غزة والتوقف عن الحديث عن هجوم على إيران، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.

وتحدث الإثنان هاتفيًا الإثنين، إذ صرح ترامب لاحقًا أن المكالمة كانت جيدة جدًا، وسلسة للغاية.

تأتي الدعوة الموجهة لإسرائيل لتغيير مسارها في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وتشارك في محادثات غير مباشرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

واجتمع نتنياهو مع كبار وزرائه مساء الثلاثاء بعد إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لمكتبه.

وكان الهدف من الاجتماع تقديم آخر المستجدات في المفاوضات ومناقشة الخطوات التالية، وفقا للغد.

في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار التي تهدف أيضًا إلى إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

وصرح ساعر في مؤتمر صحفي بالقدس: "إسرائيل جادة في رغبتها في إبرام صفقة أسرى، وأُحرز مؤخرًا بعض التقدم، مضيفًا: "في ضوء التجارب السابقة، لا أريد المبالغة في هذا الشأن في هذه المرحلة".