إعلان

3 شهداء و95 مصابا إثر إطلاق قنابل قرب نقطة توزيع مساعدات بنتساريم

02:43 ص الخميس 12 يونيو 2025

توزيع مساعدات غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 95 آخرين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي عدة قنابل تجاه مواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات بمحيط محور نتساريم، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن جيش الاحتلال أطلق أمس الأربعاء النار بالقرب من نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

وسقط عددا من الجرحى جراء إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين في نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

وتجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المواطنين جنوب جسر وادي غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توزيع مساعدات غزة قوات الاحتلال إطلاق قنابل على الفلسطينيين غزة استعادة جثامين أسيرين في غزة توزيع مساعدات في قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل