3 شهداء و95 مصابا إثر إطلاق قنابل قرب نقطة توزيع مساعدات بنتساريم



وكالات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 95 آخرين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي عدة قنابل تجاه مواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات بمحيط محور نتساريم، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن جيش الاحتلال أطلق أمس الأربعاء النار بالقرب من نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

وسقط عددا من الجرحى جراء إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين في نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.

وتجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المواطنين جنوب جسر وادي غزة.