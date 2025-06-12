3 شهداء و95 مصابا إثر إطلاق قنابل قرب نقطة توزيع مساعدات بنتساريم
02:43 ص الخميس 12 يونيو 2025
وكالات
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 95 آخرين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي عدة قنابل تجاه مواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات بمحيط محور نتساريم، وفقا لسكاي نيوز.
يذكر أن جيش الاحتلال أطلق أمس الأربعاء النار بالقرب من نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.
وسقط عددا من الجرحى جراء إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين في نقطة توزيع المساعدات وسط قطاع غزة.
وتجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه المواطنين جنوب جسر وادي غزة.
توزيع مساعدات غزة قوات الاحتلال إطلاق قنابل على الفلسطينيين غزة استعادة جثامين أسيرين في غزة توزيع مساعدات في قطاع غزة
فيديو قد يعجبك: