ترامب: نقلنا موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط الخطر



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نقل موظفين أمريكيين من الشرق الأوسط "الخطر"، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، علّق الأربعاء، على قرار الولايات المتحدة تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد.

وقال المسؤول، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالحفاظ على أمن الأمريكيين داخل البلاد وخارجها.

وأضاف أنه انطلاقا من هذا الالتزام، تقوم الخارجية باستمرار بتقييم الوضع المناسب للموظفين في جميع سفاراتها.

وتابع: بناء على أحدث تقييمات الخارجية، قررت الوزارة تقليص عدد الموظفين في بعثتها في العراق.

ورفض المسؤول توضيح تفاصيل التقييم الذي دفع الخارجية لهذا القرار، كما أحجم عن تأكيد ما إذا كان تقليص عدد الموظفين سيشمل سفارات أمريكية أخرى في الشرق الأوسط.

وتعتزم الولايات المتحدة تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، حسبما قال مسؤولون، الأربعاء، عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع.

تأتي هذه التطورات تزامنا مع استعداد واشنطن وطهران لجولة مباحثات نووية جديدة، في ظل الخلاف بشأن تخصيب اليورانيوم.