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واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد

12:14 ص الخميس 12 يونيو 2025

توقعات بإلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران نها

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين، إن احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران نهاية الأسبوع يبدو مستبعدا بشكل متزايد.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عبر منشور على تطبيق تليجرام الثلاثاء، أن إيران والولايات المتحدة ستجريان الجولة السادسة من المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت أيضا إن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي سوف يحضر منتدى أوسلو في النرويج يومي 11 و12 يونيو الجاري.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران وواشنطن، التي أجريت في العاصمة الإيطالية روما، قد انتهت في 23 مايو الماضي.

وقال الوسيط العماني في المحادثات، بدر البوسعيدي، إن إيران والولايات المتحدة حققتا "بعض التقدم ولكنه ليس حاسما" في الجولة الخامسة من المفاوضات في روما بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يتطور بسرعة.

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