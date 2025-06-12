زيلينسكي يتهم روسيا بالسعي لتحقيق طموحات إقليمية أوسع في أوروبا

(د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، اليوم الأربعاء، بالسعي إلى تحقيق طموحات إقليمية أوسع في أوروبا مما تعترف به علنا.

وقال زيلينسكي خلال قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود: "تشير خطط الحرب الروسية إلى هذه المنطقة - أوديسا – وبعد ذلك نحو الحدود مع مولدوفا ورومانيا".

وأضاف أن موسكو تسعى إلى نشر الفوضى في المنطقة لإضعاف أوروبا ككل.

وتابع بالقول إن أهداف روسيا تتجاوز أوكرانيا، وقال إن الكرملين أثار التوترات العرقية في البلقان وتدخل في الانتخابات في رومانيا ويحاول استعادة النفوذ على الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل مولدوفا.

وحذر من أنه إذا فازت القوى الموالية لروسيا في الانتخابات البرلمانية بمولدوفا في سبتمبر، قد يشجع ذلك موسكو على تعميق تدخلها في دول أوروبية أخرى.

وعقدت قمة أوديسا بهدف تنسيق الدعم الإقليمي لأوكرانيا ومعالجة المخاوف الأمنية الأوسع.

وجدد زيلينسكي دعوته إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية أكثر قوة ومنحها الدعم السياسي، بما في ذلك دعم محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.