إعلان

زيلينسكي يتهم روسيا بالسعي لتحقيق طموحات إقليمية أوسع في أوروبا

12:09 ص الخميس 12 يونيو 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، اليوم الأربعاء، بالسعي إلى تحقيق طموحات إقليمية أوسع في أوروبا مما تعترف به علنا.

وقال زيلينسكي خلال قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود: "تشير خطط الحرب الروسية إلى هذه المنطقة - أوديسا – وبعد ذلك نحو الحدود مع مولدوفا ورومانيا".

وأضاف أن موسكو تسعى إلى نشر الفوضى في المنطقة لإضعاف أوروبا ككل.

وتابع بالقول إن أهداف روسيا تتجاوز أوكرانيا، وقال إن الكرملين أثار التوترات العرقية في البلقان وتدخل في الانتخابات في رومانيا ويحاول استعادة النفوذ على الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل مولدوفا.

وحذر من أنه إذا فازت القوى الموالية لروسيا في الانتخابات البرلمانية بمولدوفا في سبتمبر، قد يشجع ذلك موسكو على تعميق تدخلها في دول أوروبية أخرى.

وعقدت قمة أوديسا بهدف تنسيق الدعم الإقليمي لأوكرانيا ومعالجة المخاوف الأمنية الأوسع.

وجدد زيلينسكي دعوته إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية أكثر قوة ومنحها الدعم السياسي، بما في ذلك دعم محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي روسيا الرئيس الأوكراني أوروبا قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا موسكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل