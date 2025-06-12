فوكس نيوز: لن يتم إجلاء أي جندي أمريكي من الشرق الأوسط

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين دفاعيين، إنه لن يتم إجلاء أي جندي أمريكي من الشرق الأوسط.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن البعثات الأمريكية في بغداد وأربيل ستجلي معظم دبلوماسييها تحسبا لتهديدات أمنية.

وأشار مسؤول دفاعي، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من السفارة في بغداد.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن أمر وزارة الخارجية الأمريكية يأتي بسبب احتمال اندلاع اضطرابات إقليمية، مشيرين إلى أن الخارجية تجيز أيضا مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

وأكد مسؤول أمريكي، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" على أهبة الاستعداد لدعم أي إجلاء محتمل للموظفين الأمريكيين من السفارة في بغداد.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الوزارة قررت تقليص عدد موظفيها في السفارة ببغداد بناء على تحليلها للوضع الأمني.

وذكر مسؤول دفاعي أمريكي، أن القيادة الوسطى الأمريكية تتابع التوتر في الشرق الأوسط وسلامة أفرادها وعائلاتهم أولوية، مؤكدا أن وزير الدفاع بيت هيجسيث صرح بمغادرة طوعية لعائلات العسكريين من أماكن بمنطقة القيادة الوسطى.

وأشار المسؤول الدفاعي الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن القيادة الوسطى تنسق مع الخارجية وحلفائها وشركائها في المنطقة للحفاظ على الجاهزية.