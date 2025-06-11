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إسرائيل تزعم استعادة جثامين أسيرين في غزة بعملية عسكرية

10:57 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

زعمت هيئة البث العبرية، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعاد جثة الأسير يائير يعقوب في عملية عسكرية بغزة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش استعاد جثتي اثنين من الأسرى أحدهما يائير يعكوف وأسير آخر لم يسمح بنشر اسمه.

وفي بيان، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة جثة الأسير يائير يعكوف وأسير آخر من خان يونس اليوم بفضل معلومات استخبارية دقيقة.

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