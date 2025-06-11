العراق ينفي الأنباء عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد

وكالات

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، الأربعاء، عدم صحة لما ورد عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول أمني عراقي ومصدر أمريكي، أن السفارة الأمريكية في بغداد تتجهز للإخلاء بسبب مخاطر أمنية متصاعدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن وزارة الخارجية تستعد لإصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من السفارة في بغداد، مؤكدين أن الخطوة تأتي بسبب احتمال اندلاع اضطرابات إقليمية.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن وزارة الخارجية الأمريكية تجيز أيضا مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

وأكد مسؤول أمريكي، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" على أهبة الاستعداد لدعم أي إجلاء محتمل للموظفين الأمريكيين من السفارة في بغداد.