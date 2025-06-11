وكالات

(أ ب)

قال مسؤولان أمريكيان اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر يقضي بمغادرة أعضاء سفارتها غير الأساسيين في بغداد بسبب احتمال حدوث اضطرابات إقليمية.

وكانت السفارة تعمل بالفعل بعدد محدود من الموظفين، ولن يؤثر هذا الأمر على عدد كبير من الموظفين، ولكن الوزارة سمحت أيضا بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم البحرين والكويت.

ويعطيهم ذلك حرية الاختيار بين البقاء أو مغادرة البلاد.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن وزارة الدفاع (البنتاجون) مستعدة لدعم إجلاء محتمل للأفراد الأمريكيين من السفارة الأمريكية لدى العرق.