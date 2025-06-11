إعلان

واشنطن تستعد لإصدار أمر بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين سفارتها ببغداد

09:55 م الأربعاء 11 يونيو 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

(أ ب)

قال مسؤولان أمريكيان اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر يقضي بمغادرة أعضاء سفارتها غير الأساسيين في بغداد بسبب احتمال حدوث اضطرابات إقليمية.

وكانت السفارة تعمل بالفعل بعدد محدود من الموظفين، ولن يؤثر هذا الأمر على عدد كبير من الموظفين، ولكن الوزارة سمحت أيضا بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم البحرين والكويت.

ويعطيهم ذلك حرية الاختيار بين البقاء أو مغادرة البلاد.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن وزارة الدفاع (البنتاجون) مستعدة لدعم إجلاء محتمل للأفراد الأمريكيين من السفارة الأمريكية لدى العرق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية بغداد البنتاجون السفارة الأمريكية لدى العرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل