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أمريكا.. إصابة ضابطين والقبض على 203 متظاهرين في لوس أنجلوس

08:52 م الأربعاء 11 يونيو 2025

القبض على 203 متظاهرين في لوس أنجلوس

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وكالات

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إصابة ضابطين والقبض على 203 متظاهرين رفضوا قرار منع الاحتجاج.

وأشارت شرطة لوس أنجلوس، إلى أنه تم القبض على 17 شخصا بسبب انتهاك حظر التجوال و3 بسبب حيازة أسلحة خلال احتجاجات أمس.

وذكر قائد بالحرس الوطني الأمريكي، الأربعاء، أن 4000 من قوات الحرس الوطني و700 من المارينز وصلوا إلى ولاية كاليفورنيا لحماية الوكالات والمنشآت الفيدرالية بالأماكن التي شهدت مظاهرات.

وأوضح القائد العسكري الأمريكي، أن هناك 2000 جندي جاهزون للعمل و2000 آخرون تحت التعبئة والتدريب للقيام بالمهمة الأساسية في كاليفورنيا وهي حماية المنشآت الفيدرالية.

وأكد القائد بالحرس الوطني الأمريكي، أنه من الممكن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن أخرى غير لوس أنجلوس إذا شهدت مظاهرات، مشيرا إلى أن بنادق جنود المارينز لن تحمل ذخيرة خلال العمل في كاليفورنيا.

وتشهد لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، أعمال عنف واسعة احتجاجا على قانون الهجرة وإجراءات سلطات إنفاذ القانون ضد المهاجرين في الولاية، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استدعاء الحرس الوطني.

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