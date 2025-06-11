إعلام عبري: وزراء في الحكومة يطالبون نتنياهو بالعمل لإنهاء الحرب

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن وزراء كبار في الحكومة يطالبون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء بالعمل لإنهاء الحرب في غزة.

من جانبه"، قال نتنياهو خلال جلسة في الكنيست، إن "حربنا لا أعدل منها نواجه خلالها البربرية والظلامية ولن نهزم فيها"، وفق تعبيره.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال سيواصل حربه حتى يتم القضاء على حماس وحتى لا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل، مضيفا "إيران هي المسؤولة عن شلال الدم وقد قمنا بقطع أوصال الأخطبوط الإيراني ولا يزال أمامنا عمل لاستكماله".

وشدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أن مدينة القدس لن تقسم أبدا مرة أخرى.