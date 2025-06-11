مصر تؤكد دعمها لوحدة سوريا وتطالب بإنهاء ظاهرة المقاتلين الأجانب

وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، بنظيره أسعد الشيباني، وزير الخارجية المعيّن في الحكومة الانتقالية الجديدة في الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش فعاليات منتدى أوسلو.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي استمع خلال اللقاء إلى عرض مفصّل من الوزير السوري حول آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، بالإضافة إلى أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

من جانبه، جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا حرص القاهرة على دعم الأمن والاستقرار في سوريا، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة ومقدراتها، وسلامة أراضيها.

وشدد وزير الخارجية على أهمية العمل من أجل تحقيق استقرار مستدام في سوريا، وذلك من خلال إشراك كافة القوى الوطنية السورية في العملية السياسية، بما يعكس التعددية المجتمعية والدينية والطائفية والعرقية في البلاد.

كما أكد عبد العاطي على ضرورة مكافحة الإرهاب، والتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب، باعتبارها شرطًا أساسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على خطورة التدخلات الخارجية، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.