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كوسوفو توافق على طلب أمريكي لاستضافة لاجئين من دول ثالثة

08:14 م الأربعاء 11 يونيو 2025

كوسوفو

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بريشتينا (كوسوفو) - (أ ب)

أعلنت كوسوفو، اليوم الأربعاء، موافقتها على طلب من الولايات المتحدة لاستضافة ما يصل إلى 50 مهاجرا من دول ثالثة لمدة عام بشكل مؤقت، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وقالت حكومة كوسوفو، الواقعة في منطقة البلقان، في رد على سؤال من وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إنه "على مدار عام واحد، قد يتم إعادة توطين ما يصل إلى خمسين شخصا بشكل مؤقت في كوسوفو، بهدف تسهيل عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور توليه منصبه في يناير شرع في خطط لترحيل جماعي للاجئين تنفيذا لوعوده الانتخابية بشأن التصدي للهجرة غير القانونية.

ولم يتضح موعد تقديم واشنطن هذا الطلب، أو ما إذا كانت قد قدمت طلبات مماثلة لدول أخرى في المنطقة.

وأشادت حكومة كوسوفو بالولايات المتحدة ووصفتها بأنها "حليف راسخ"، وأثنت على الشراكة الممتدة منذ عقود بين البلدين و"القيم المشتركة" التي تجمعهما. وقالت إنها ستقوم بـ"اختيار أفراد من مجموعة مقترحة، شريطة أن يستوفوا معايير محددة تتعلق باحترام حكم القانون والنظام العام".

وقالت حكومة كوسوفو في بيان: "نقدر دعم الولايات المتحدة تقديرا بالغا، لا سيما ونحن نواصل جهودنا نحو الاندماج في المؤسسات الأوروبية – الأطلسية".

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حكومة كوسوفو كوسوفو توافق على استضافة لاجئين من دول ثالثة توطين خمسين شخص في كوسوفو ونالد ترامب خطط لترحيل جماعي للاجئين
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