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نتنياهو: مدينة القدس لن تقسم أبدا مرة أخرى

08:09 م الأربعاء 11 يونيو 2025

نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "حربنا لا أعدل منها نواجه خلالها البربرية والظلامية ولن نهزم فيها"، وفق تعبيره.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال سيواصل حربه حتى يتم القضاء على حماس وحتى لا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل، مضيفا "إيران هي المسؤولة عن شلال الدم وقد قمنا بقطع أوصال الأخطبوط الإيراني ولا يزال أمامنا عمل لاستكماله".

وشدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أن مدينة القدس لن تقسم أبدا مرة أخرى.

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نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي القدس
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