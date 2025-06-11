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أمريكا تحذّر الدول من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين

07:51 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مذكرة اطلعت عليها، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أرسلت برقية دبلوماسية تحث فيها بشدة الدول على عدم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين.

وأكدت المذكرة، أن الولايات المتحدة تعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية.

وأوضحت المذكرة، أن الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل عقب المؤتمر ستعتبر معارضة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية وقد تواجه عواقب دبلوماسية.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمناقشة حل الدولتين في يونيو الجاري بمدينة نيويورك، حيث أعلنت عدة دول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر.

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