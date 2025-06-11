البث العبرية: ممثلو الحريديم غاضبون بعد مناقشة قانون التجنيد

وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، الأربعاء، انتهاء اجتماع الحريديم مع ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية للكنيست بشأن قانون التجنيد دون اتفاق.

وأوضحت البث العبرية، أن بعض ممثلي الحريديم خرجوا غاضبين بعد اجتماع مع ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية للكنيست بشأن قانون التجنيد.

وقال وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق جولدنوبف، الأربعاء، إنه "بأمر من كبار الحاخامات سنقوم بحل الكنيست".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت أنه لا تقدم بين أحزاب الحريديم والليكود وتقديرات بأن اقتراح حل الكنيست سيعرض للتصويت.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن أحزاب الائتلاف المُشكلة للحكومة الإسرائيلية تحاول تأجيل حل الكنيست أكثر من العمل على توافق بشأن قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).

يأتي ذلك بعد قرار زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية طرح قانون لحل الكنيست اليوم الأربعاء للتصويت عليه، وفق بيان أصدروه بهذا الشأن، وذلك مع تصاعد التوتر مع الائتلاف اليميني الحاكم.

والأسبوع الماضي، واجه الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو أزمة كبيرة، وذلك عقب إعلان حزبا "التوراة اليهودية المتحدة" و"شاس الحريدي"، أنهما سينسحبان من الائتلاف ويصوتان على حل الكنيست إذا لم توافق الحكومة على مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية المتشددين من الخدمة العسكرية.

ومن المقرر أن تُجرى القراءة التمهيدية لمشروع قانون حل الكنيست، اليوم الأربعاء، إذ أعلن "حزب شاس" الديني، الاثنين، أنه سيصوت لصالحه.