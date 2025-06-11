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أكسيوس: نتنياهو طالب واشنطن بالتوسط في مفاوضات مع الإدارة السورية

06:51 م الأربعاء 11 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأمريكية التوسط في المفاوضات بين حكومته والحكومة السورية الجديدة.

وأشار مسؤولان إسرائيليان، إلى أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك بأنه مهتم بالتفاوض مع الإدارة السورية بوساطة أمريكية.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن نتنياهو يسعى لإبرام اتفاقية أمنية مُحدّثة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع.

وبحسب "أكسيوس"، يرى المسؤولون الإسرائيليون الفرصة سانحة لتحقيق انفراجة مع الإدارة السورية الجديدة، خاصة بعد استبعاد إيران وحزب الله من سوريا.

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