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إيران: الترويكا الأوروبية نقضت قرار مجلس الأمن الخاص ببرنامجنا النووي

06:17 م الأربعاء 11 يونيو 2025

مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا

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وكالات

اتهم مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بنقض قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في يوليو 2015، على تأييد خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن تحديد جدول زمني لعمليات التفتيش مع رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأكد نجفي، أنه لا يحق للترويكا الأوروبية تفعيل آلية تسوية نزاعات الاتفاق النووي، مشددا على أن أنشطة إيران النووية سلمية بما فيها تخصيب وتخزين اليورانيوم بنسب مختلفة.

وأوضح نجفي، أن أنشطة بلاده النووية تتم وفقا لمعاهدة حظر الانتشار وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية بوصفها عضوا بمعاهدة حظر الانتشار.

وأشار مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن بلاده تواصل مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن وجادة بالتوصل لاتفاق عادل، موضحا أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا احترمت حقوقنا والتخصيب داخل أراضينا".

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