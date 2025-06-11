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رئيس الأركان الإسرائيلي بجولة شمالي غزة: نحتاج مزيدا من القوات

06:10 م الأربعاء 11 يونيو 2025

إيال زامير

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وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة في شمال قطاع غزة، إن الجيش يحتاج مزيدا من القوات النظامية والاحتياطية لتخفيف العبء عن الاحتياط، وذلك في ظل أزمة مستمرة بشأن قانون التجنيد.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت نقلًا عن مصادر في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، أن إسرائيل تقف أمام 24 ساعة "دراماتيكية" في ما يتعلق بمصير مفاوضات التهدئة مع حركة حماس.

وأكدت المصادر أن "التهديدات التي تصدر هذه المرة ليست مجرد عرض أو استعراض، بل هناك محاولة حقيقية لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن جلسة الكابينت المرتقبة غدًا ستكون بمثابة "نافذة زمنية حرجة لاتخاذ قرار نهائي".

وأوضحت المصادر أن طرفي التفاوض يواجهان ضغوطًا دولية متزايدة من أجل التوصل إلى تسوية، في حين أبدت إسرائيل استعدادها لإجراء "تعديلات طفيفة وغير جوهرية" على مقترح "ويتكوف".

واختتمت المصادر بالتشديد على أن إسرائيل "لن تسمح لحماس بالمزيد من المماطلة في المسار التفاوضي".

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