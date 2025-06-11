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إيطاليا.. إقليم توسكاني يقطع العلاقات مع إسرائيل

06:08 م الأربعاء 11 يونيو 2025

إيطاليا

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بأن إقليم توسكاني في إيطاليا أعلن قطع العلاقات مع إسرائيل بعد تصويت مجلس الإقليم.

وجاء قرار مجلس الإقليم الإيطالي، احتجاجا على سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن إقليم بوليا جنوبي إيطاليا، قطع العلاقات مع إسرائيل احتجاجا على ما وصفته إدارة الإقليم بـ"الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال ميكيلي إمليانو، حاكم بوليا، إن قرار الإقليم يأتي في إطار رفضها الأخلاقي لما ترتكبه حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مجازر ضد العزل في غزة، مؤكدا أن الخطوة لا تستهدف الشعب الإسرائيلي لكنها موقف سياسي واضح من سياسات تل أبيب.

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