حماس عن قرار سموتريتش: تأكيد لتبني حكومته مشاريع الضم والتهجير

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأربعاء، إن تصديق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على قرار الاستيلاء على أراض شرقي رام الله بالضفة الغربية تأكيد لتبني حكومته مشاريع الضم والتهجير.

وأوضحت حماس، أن قرار سموتريتش وما سبقه من مشاريع استيطانية يستدعي تفعيل كل أشكال التصدي الشعبي، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء ما تتعرض له الضفة الغربية من اجتياح استيطاني وعدوان متواصل.

ودعت حماس، المجتمع الدولي لعزل كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقة معه ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي، مطالبة الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل ساحات الضفة الغربية وإفشال مخططاته الاستعمارية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 7 العبرية أن وزير المالية الإسرائيلي صادق على الاستيلاء على 800 دونم من الأراضي شرقي رام الله لصالح الاستيطان.