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عبد العاطي يلتقي مستشار الأمن القومي الصومالي في أوسلو

05:39 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "حسين شيخ علي" مستشار الأمن القومي الصومالي، وذلك على هامش منتدى أوسلو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال.

وأشاد عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر والصومال، مشيراً إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي ودفع أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية على أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما على ضوء نتائج منتدى الأعمال المصري الصومالي الذي عُقد في القاهرة في يناير 2025، فضلاً عن التطلع لمواصلة الاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها الجهات المصرية المختلفة في العديد من المجالات لبناء القدرات.

كما أكد عبد العاطي حرص مصر على المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال في أقرب وقت ممكن على ضوء التزام مصر الدائم لدعم أمن واستقرار الصومال والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.

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الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي منتدى أوسلو العلاقات الثنائية بين مصر والصومال
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