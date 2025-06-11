إعلام عبري: 24 ساعة حاسمة تفصلنا عن حسم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، أن إسرائيل تقف أمام 24 ساعة "دراماتيكية" في ما يتعلق بمصير مفاوضات التهدئة مع حركة حماس.

وأكدت المصادر أن "التهديدات التي تصدر هذه المرة ليست مجرد عرض أو استعراض، بل هناك محاولة حقيقية لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن جلسة الكابينت المرتقبة غدًا ستكون بمثابة "نافذة زمنية حرجة لاتخاذ قرار نهائي".

وأوضحت المصادر أن طرفي التفاوض يواجهان ضغوطًا دولية متزايدة من أجل التوصل إلى تسوية، في حين أبدت إسرائيل استعدادها لإجراء "تعديلات طفيفة وغير جوهرية" على مقترح "ويتكوف".

واختتمت المصادر بالتشديد على أن إسرائيل "لن تسمح لحماس بالمزيد من المماطلة في المسار التفاوضي".