ترامب يحذر من تهديد الطائرات المسيرة على الأمن القومي الأمريكي

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنامي التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة على الأمن القومي الأمريكي، مؤكداً على أهمية مواكبة هذا التطور التكنولوجي في المجال العسكري.

جاء ذلك خلال مقابلة بثت مباشرة عبر برنامج "بود فورس وان" التابع لصحيفة نيويورك بوست، حيث قال ترامب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الطائرات بدون طيار تُعد تهديداً للأمن القومي: "نعم، هذا صحيح، قبل ثلاث سنوات، لم يكن أحد يتصور أن الطائرات المسيرة ستصل إلى هذا المستوى من التطور والجودة".

وفي الوقت نفسه، أوضح ترامب أنه لا يعتزم فرض حظر على استخدام الطائرات المسيرة داخل الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى وجود عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق باستخدامها وتنظيمها.

ودعا ترامب إلى ضرورة تعزيز قدرات البلاد في هذا المجال قائلاً: "ينبغي علينا شراء المزيد من الطائرات المسيرة، وربما من دول أخرى"، في إشارة إلى أهمية تطوير الأسطول الأمريكي لمواكبة المنافسة العالمية.

وفي خطوة تؤكد هذا التوجه، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع، يوم الجمعة الماضي، على أمر تنفيذي لدعم تطوير الطيران الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى قرار يهدف إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في تطوير وإنتاج وتصدير الطائرات بدون طيار.