وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﯾﻌﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺛﻼﺛﯿﺎً مع وزﯾﺮي ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﺎن وإﯾﺮان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟية والهجرة ﻣﻊ ﻛل من ﺑدر اﻟﺑوﺳﻌﯾدي وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻣﺎن وﻋﺑﺎس عراقجي وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ إﯾران اليوم الأربعاء، وذلك على هامش منتدي أوسلو.

أكد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد فى المنطقة، مشدداً على عدم وجود مجال للحلول العسكرية للأزمات الإقليمية، ومعرباً عن دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايرانى، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذى جمعه مع نظيره الإيرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم 2 يونيو.

وﻗد استمع الوزير عبد العاطى لتقييم الوزيرين بشأن المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، مشيداً ﺑﺣرص اﻟجانبين الأمريكى والإيرانى على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، وثمن ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار، ﻻﻓﺗﺎً إﻟﻲ دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إﻟﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم فى تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.