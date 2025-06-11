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ترامب: توصلنا إلى اتفاق مع الصين وسنستورد المعادن النادرة منها

03:55 م الأربعاء 11 يونيو 2025

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الصين، مشيرًا إلى أنه الاتفاق متوقف على موافقته ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن بلاده ستحصل على رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55% والصين تحصل على 10%، مضيفًا: سيتم استيراد المعادن النادرة منها.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات في أمريكا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق عن تحقيق تقدم جديد في المفاوضات التجارية والاقتصادية بين بكين وواشنطن، التي عُقدت في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار مسؤولون من الجانبين، أمس الثلاثاء، إلى التوصل إلى إطار عمل مشترك يهدف إلى إعادة الهدنة التجارية بين البلدين إلى مسارها الصحيح، والعمل على إزالة القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة.


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