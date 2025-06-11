إعلان

إعلام عبري: إصابة جنديين إسرائيليين برصاص قناصة في خان يونس

03:50 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جنديين إسرائيليين برصاص قناصة في جنوب قطاع غزة، موضحة أن الجنديين أُصيبا جراء استهدافهما بنيران قناصة في خان يونس جنوب القطاع.

وقالت وسائل الإعلام، إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل قليل، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن معارك ضارية تدور في قطاع غزة بين مقاتلين من حركة حماس والجيش الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي خان يونس إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل