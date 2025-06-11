إعلام عبري: إصابة جنديين إسرائيليين برصاص قناصة في خان يونس

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة جنديين إسرائيليين برصاص قناصة في جنوب قطاع غزة، موضحة أن الجنديين أُصيبا جراء استهدافهما بنيران قناصة في خان يونس جنوب القطاع.

وقالت وسائل الإعلام، إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل قليل، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن معارك ضارية تدور في قطاع غزة بين مقاتلين من حركة حماس والجيش الإسرائيلي.