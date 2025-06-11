أوكرانيا تستقبل جثث نحو ألف جندي من روسيا

كييف - (د ب أ)



استقبلت أوكرانيا جثث 1212 من جنودها من روسيا بعد أيام من الخلاف، حسبما قالت الوكالة التي تتعامل مع مسألة سجناء الحرب في كييف اليوم الأربعاء.



وقالت الوكالة إن الجنود لقوا حتفهم في معارك بمنطقة كورسك بروسيا ومناطق خاركيف ولوهانسك ودونيتسك و زابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا.



وتتهم روسيا منذ أيام أوكرانيا بالإخفاق في استقبال الجثث، ودعت كييف للانصياع للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الأطراف المتنازعة في إسطنبول في بداية الشهر.



ونصت مباحثات إسطنبول على إعادة أشلاء أكثر من 6000 جندي من روسيا إلى أوكرانيا. ولم يتضح ما إذا كانت روسيا ستتلقى أيضا أشلاء جنودها الذين قتلوا في أوكرانيا.









