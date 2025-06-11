رئيس الوزراء البريطاني: الوضع الإنساني في غزة مروع ويفطر القلب

وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده ستواصل بذل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال ستارمر، تحركنا مع حلفائنا وفرضنا عقوبات على أفراد مسؤولين عن التحريض على عنف المستوطنين "الشنيع"، واصفًا الوضع الإنساني في غزة بـ"مروع" والمشاهد خارج مراكز توزيع المساعدات "تفطر القلب".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطة إسرائيل بشأن المساعدات لغزة "غير مناسبة وغير كافية"، مشددًا على أن هناك حاجة ملحة لمزيد من المساعدات لغزة وبكثافة وسرعة فائقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 37 شخصًا وإصابة العشرات، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي نفذته القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بوصول 18 جثة وعشرات المصابين، بعد إطلاق نار استهدف مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي، حسب تأكيدات أممية، لتهجير السكان قسرًا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي.





