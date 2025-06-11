وكالات



اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم واضحة بحق المدنيين"، وذلك من خلال ما وصفه بـ"سياسة التجويع المتعمدة" واستهداف السكان الباحثين عن الغذاء في مختلف محافظات القطاع.

وقال المكتب في بيان عاجل، إن "الاحتلال يتعمد خلق فوضى شاملة في غزة عبر التجويع واستهداف المجوعين"، مؤكدًا أن هذه العمليات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".



وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال تنفذ عمليات قتل مباشر ضد المدنيين المجوعين باستخدام المسيرات والمروحيات والدبابات".





