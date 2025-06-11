إعلان

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يتعمد خلق فوضى عبر التجويع واستهداف المدنيين

02:20 م الأربعاء 11 يونيو 2025

قوات الاحتلال الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم واضحة بحق المدنيين"، وذلك من خلال ما وصفه بـ"سياسة التجويع المتعمدة" واستهداف السكان الباحثين عن الغذاء في مختلف محافظات القطاع.

وقال المكتب في بيان عاجل، إن "الاحتلال يتعمد خلق فوضى شاملة في غزة عبر التجويع واستهداف المجوعين"، مؤكدًا أن هذه العمليات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".


وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال تنفذ عمليات قتل مباشر ضد المدنيين المجوعين باستخدام المسيرات والمروحيات والدبابات".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نسخة معدلة من الهدنة وترامب يضغط لإنهاء الحرب.. إلى أين وصلت محادثات غزة؟

إعلان

إعلان

7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل