ترامب: ثقتي تتضاءل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

(وكالات)



صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثقته في قدرة بلاده على إقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي "تتناقص أكثر فأكثر"، وذلك خلال مقابلة إذاعية أجراها عبر بودكاست "بود فورس وان".



وخلال المقابلة الإذاعية أضاف ترامب أن موقف إيران أصبح "أكثر تشددًا"، ما يعقّد فرص التفاهم بين الجانبين.



وعلق ترامب على إمكانية إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال: "كنت أعتقد ذلك بالفعل... لكنني الآن لست متأكدًا. ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك".





وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أبلغ ترامب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الإثنين بأنه يعارض تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران في الوقت الحالي. وأشار التقرير، نقلًا عن مسؤولين أمريكي وإسرائيلي، إلى أن ترامب يرى "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، رغم تعقيدات المفاوضات.



وتأتي هذه الرسالة في توقيت حرج، مع تصاعد القلق داخل تل أبيب من احتمال أن تخفف واشنطن موقفها من البرنامج النووي الإيراني، في مقابل تجنب التصعيد في المنطقة، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة على أكثر من جبهة في الشرق الأوسط.





