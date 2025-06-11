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الإذاعة الإسرائيلية: أحزاب الائتلاف تحاول تأجيل حل الكنيست

02:14 م الأربعاء 11 يونيو 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن أحزاب الائتلاف المُشكلة للحكومة الإسرائيلية تحاول تأجيل حل الكنيست أكثر من العمل على توافق بشأن قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).


يأتي ذلك بعد قرار زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية طرح قانون لحل الكنيست اليوم الأربعاء للتصويت عليه، وفق بيان أصدروه بهذا الشأن، وذلك مع تصاعد التوتر مع الائتلاف اليميني الحاكم.


والأسبوع الماضي، واجه الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو أزمة كبيرة، وذلك عقب إعلان حزبا "التوراة اليهودية المتحدة" و"شاس الحريدي"، أنهما سينسحبان من الائتلاف ويصوتان على حل الكنيست إذا لم توافق الحكومة على مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية المتشددين من الخدمة العسكرية.


ومن المقرر أن تُجرى القراءة التمهيدية لمشروع قانون حل الكنيست، اليوم الأربعاء، إذ أعلن "حزب شاس" الديني، الاثنين، أنه سيصوت لصالحه.

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