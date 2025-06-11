الجيش السوداني يعلن إخلاء منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا

وكالات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أنه أخلى منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا، في خطوة قال إنها تأتي ضمن "ترتيبات دفاعية لصد العدوان"، بحسب بيان مقتضب صدر عنه.

ويأتي هذا الإعلان بعد اتهامات وجهها الجيش، أمس الثلاثاء، لقوات الدعم السريع بشن هجوم على نقاطه في المنطقة، بمساندة قوات تابعة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بهدف السيطرة على المثلث الحدودي، واعتبر الجيش السوداني أن الهجوم يمثل "تعدياً سافراً على السودان وأرضه وشعبه"، مشدداً على عزمه التصدي لأي تهديد والدفاع عن سيادة البلاد، وفق ما ورد في بيانه.

في المقابل، نفت القيادة العامة للجيش الليبي هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "مزاعم باطلة ورواية مكرّرة لا تمت للواقع بصلة"، مؤكدًة أنها لم تهاجم الأراضي السودانية، ولم تنحز لأي طرف من أطراف النزاع هناك، داعية الجيش السوداني إلى عدم الزج باسم الجيش الليبي في الصراع الداخلي.

وشددت القيادة الليبية على التزامها بمبادئ حسن الجوار، واحترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.







