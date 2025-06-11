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وفاة 3 أشخاص في حريق بخزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني (فيديو)

01:25 م الأربعاء 11 يونيو 2025

حريق بخزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، بوفاة 3 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في حريق اندلع بخزان للميثانول في ميناء بوشهر جنوب البلاد.

وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر، حسن موسوي، إن حريقًا اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة "كاوه" للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب "إرنا".

ونقلت "إرنا" عن موسوي قوله: وقعت هذه الحادثة في الساعة 11:30 صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي، لافتًا إلى أنه "نظرًا لحجم الحادث، قد يرتفع عدد المصابين والقتلى".

وذكر رئيس قسم الطوارئ الطبية في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وجراء الحريق، بث التلفزيون الإيراني لقطات مباشرة لدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع "كاوه" للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن العاصمة طهران .

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